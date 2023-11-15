Любимова: Заполняемость большинства федеральных театров РФ составляет 97-100%

Отъезд из России ряда деятелей искусства не сказался на посещаемости федеральных театров, заполняемость их залов варьируется от 97 до 100%. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью ТАСС.

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Она отметила, что театры и труппы любят не за одного конкретного артиста или режиссера. По словам Любимовой, для многих любовь к театру – это часть их личной истории и семейной традиции.

Министр также подчеркнула, что никакие кадровые изменения не могут повлиять на культуру в целом.

Ранее бывший худрук МХАТ имени Горького, театральный режиссер Эдуард Бояков в интервью НСН рассказал, что уехавшие из-за спецоперации на Украине деятели культуры возвращаются в Россию, потому что в других странах на них оказывают страшное давление, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияМинистерство Культуры

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