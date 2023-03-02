Более 320 заявок поступило на соискание литературной премии «Большая книга»

В этом году 322 произведения российских писателей претендуют на получение национальной литературной премии «Большая книга». Об этом заявили организаторы по итогам приема заявок.

По словам председателя совета экспертов премии, писателя Дмитрия Данилова, среди претендентов в этом году очень много дебютантов, но, как всегда, представлены и маститые авторы, среди которых, в частности, Виктория Токарева и Евгений Водолазкин.