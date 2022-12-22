«Переломный момент»: Ведущий передачи «Умники и умницы» призвал россиян читать книги по истории
Телеведущий, профессор МГИМО также назвал НСН романы, которые постоянно перечитывает.
Писатель, профессор МГИМО и бессменный ведущий телепрограммы «Умницы и умники» Юрий Вяземский рассказал НСН, какие книги готов перечитывать постоянно, но особенный акцент сегодня призвал сделать на исторические произведения.
«Я неинтересный читатель, я профессиональный читатель, потому что читаю, готовясь к сражениям с «умниками». Я могу точно рекомендовать, что нужно больше читать книжек по возможности, особенно по истории. Сейчас Россия и весь мир находятся в сложном моменте. Мир, который идет, будет другой, это мудрые люди понимают. Чтобы ориентироваться в том, куда движется история, нужно читать книги по истории. Самое интересное сейчас читать о переломных моментах. Я бы рекомендовал еще читать исторические книги по Украине, например. Там любопытная история и вдохновенная», - отметил он.
Вяземский назвал произведения, которые перечитывает каждые пять лет, а также признался, что больше всего любит роман Булгакова «Мастер и Маргарита».
«У Михаила Афанасьевича Булгакова есть замечательный роман, страшный роман «Белая гвардия». Еще раз перечитать, многое может ясно стать. В русской литературе есть два мировых романа, написанные титанами мировой литературы: роман «Война и мир» Толстого, роман «Братья Карамазовы» Достоевского. Я эти романы перечитываю каждые пять лет, каждый раз открываю для себя что-то новое. Еще один роман, который я очень люблю – тот же Булгаков, но «Мастер и Маргарита». Скоро юбилей серьезный нашего великого Александра Николаевича Островского – ему в будущем году исполняется 200 лет. Очень неплохо его почитать – там и о любви, и о наших бизнесменах, и о наших лакеях. Там русский национальный характер очень хорошо представлен», - поделился собеседник НСН.
Ранее исполнительный директор издательства «Молодая Гвардия» Роман Косыгин в беседе с НСН назвал самые популярные книги уходящего года, а также порекомендовал прочитать биографию Анастаса Микояна писателя Андрея Рубанова.
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