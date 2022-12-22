«Переломный момент»: Ведущий передачи «Умники и умницы» призвал россиян читать книги по истории

Новые автомобили «Москвич» заинтересуют чиновников и корпоративный сегмент На 20% больше москвичей прошли бесплатные IT-курсы по направлению службы занятости Оборот театров, музеев Москвы вырос почти в два раза Запланированный на этот год ремонт молочно-раздаточных пунктов завершен В Москве в четверг до плюс 3-х градусов