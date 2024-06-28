Более 30 новых звезд появятся на «Аллее славы» в Голливуде в 2025 году
Свыше 30 новых звезд из шести категорий искусства появятся на «Аллее славы» в Голливуде в 2025 году, передает Variety.
По данным издания, лауреаты будут из шести областей: кино, театр/живое исполнение, телевидение, звукозапись, радио и спортивные развлечения.
Среди актеров чести удостоились Колин Фаррелл, Джессика Честейн и Джейн Фонда. Из звезд музыкальной сферы свою звезду на «Аллее славы» получат Depeche Mode, Кит Урбан, Fantasia, The Isley Brothers и другие.
Ранее на «Аллее славы» была разбита звезда экс-президента США Дональда Трампа. За это американский суд приговорил сделавшего это Остина Клэя к трём годам условно за вандализм, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru