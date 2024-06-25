Depeche Mode и Дэвид Бекхэм получат звезды на голливудской «Аллее славы»
На знаменитой голливудской «Аллее славы» в 2025 году появятся более 30 новых звёзд. Как пишет Variety, лауреаты были разделены на несколько направлений.
В частности, в категории «Кино» именные звёзды получат Джессика Честейн, Колин Фаррелл, Джейн Фонда, Роберт Инглунд, Эмилио Эстевес, Джон Карпентер и другие.
В категории «Звукозапись» звёздами наградят группы Depeche Mode и Green Day, а также исполнителей Басту Раймса, Кита Урбана и Принса.
Кроме того, будут лауреаты в категориях «Телевидение», «Театр/живое исполнение», «Радио» и «Спортивные развлечения» - в последней звезду получит футболист Дэвид Бекхэм.
Ранее американская актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею Органу во франшизе «Звёздные войны», был посмертно удостоена именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru