Более 20 мультфильмов Хаяо Миядзаки вернутся в онлайн-кинотеатр Okko 1 июля

Отмечается, что пользователям сервиса будут доступны для просмотра такие легендарные мультфильмы Миядзаки, как «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Навсикая из долины ветров» и другие.

В конце мая стало известно, что мультфильмы Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 июня. Дистрибьютор фильмов Ghibli в России не смог продлить права на показ, напоминает «Радиоточка НСН».

Позже РИА Новости сообщало, что последний мультфильм Хаяо Миадзаки покажут в России.

