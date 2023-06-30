Более 20 мультфильмов Хаяо Миядзаки вернутся в онлайн-кинотеатр Okko 1 июля

В онлайн-кинотеатре Okko 1 июля вернутся более 20 мультфильмов одного из самых известных японских мультипликаторов Хаяо Миядзаки, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе стриминга.

Последний мультфильм японского режиссера Миядзаки покажут в России

Отмечается, что пользователям сервиса будут доступны для просмотра такие легендарные мультфильмы Миядзаки, как «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Навсикая из долины ветров» и другие.

В конце мая стало известно, что мультфильмы Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 июня. Дистрибьютор фильмов Ghibli в России не смог продлить права на показ, напоминает «Радиоточка НСН».

Позже РИА Новости сообщало, что последний мультфильм Хаяо Миадзаки покажут в России.

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ФОТО: кадр из мультфильма
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