Более 20 мультфильмов Хаяо Миядзаки вернутся в онлайн-кинотеатр Okko 1 июля
В онлайн-кинотеатре Okko 1 июля вернутся более 20 мультфильмов одного из самых известных японских мультипликаторов Хаяо Миядзаки, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе стриминга.
Отмечается, что пользователям сервиса будут доступны для просмотра такие легендарные мультфильмы Миядзаки, как «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Навсикая из долины ветров» и другие.
В конце мая стало известно, что мультфильмы Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 июня. Дистрибьютор фильмов Ghibli в России не смог продлить права на показ, напоминает «Радиоточка НСН».
Позже РИА Новости сообщало, что последний мультфильм Хаяо Миадзаки покажут в России.
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- Более 20 мультфильмов Хаяо Миядзаки вернутся в онлайн-кинотеатр Okko 1 июля
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