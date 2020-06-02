Более 20 компаний Москвы представят проекты в международном киноконкурсе

В событии примут участие 24 компании из Москвы, в том числе студии «Союзмультфильм», «Аэроплан», «Визарт», «Киноатис» и «Наше кино».

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, московские компании участвуют в кинорынке второй год подряд, в прошлом году они заключили контракты с байерами из Италии, Турции, Малайзии, Испании и других стран. Общая сумма экспортных сделок составила более 720 тысяч долларов.

«Союзмультфильм» представит на MIFA-2020 анимационный сериал «Тайна медовой долины», студия «Лицензионные бренды» — полнометражный мультфильм «Пиноккио» и анимационный сериал «Два хвоста». Компания «Наше кино» презентует полнометражный анимационный проект «Бука», студия «Визарт» — анимационный сериал «Снежная Королева: Хранители чудес», а компания «Киноатис» — полнометражный мультфильм «Белка и Стрелка: Карибская тайна».



