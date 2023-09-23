Более 1,2 тыс. российских фильмов получат господдержку к 2026 году

Кроме того, в этом году число таких кинокартин достигнет 857.

Планируется, что к 2026 году количество мероприятий, посвященных кино, достигнет 433, а к концу этого года - 252.

Ранее президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН заявила, что пиратский контент не оправдал риски кинотеатров.

