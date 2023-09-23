Более 1,2 тыс. российских фильмов получат господдержку к 2026 году
К 2026 году в России будет больше 1200 национальных фильмов с государственной поддержкой их производства, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, который подготовило российское Минэкономразвития.
Кроме того, в этом году число таких кинокартин достигнет 857.
Планируется, что к 2026 году количество мероприятий, посвященных кино, достигнет 433, а к концу этого года - 252.
Ранее президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН заявила, что пиратский контент не оправдал риски кинотеатров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru