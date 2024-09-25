Богомолов: Театр на Бронной и Театр-сцену «Мельников» не объединят

По его словам, автономия учреждений сохранится.

«Более того, хотелось бы, чтобы эти два коллектива конкурировали», - отметил Богомолов.

При этом, он не исключил, что актеры одного театра будут заняты в постановках другого.

«Грех не воспользоваться этой возможностью», - заметил худрук.

Он также рассказал, что труппы двух театров сейчас во всём помогают друг другу, никаких конфликтов нет.

Ранее актер, режиссер и депутат Николай Бурляев заявил, что Богомолов на посту худрука театра Виктюка уничтожит традиции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

