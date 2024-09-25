Богомолов: Театр на Бронной и Театр-сцену «Мельников» не объединят
Театр на Бронной (бывший театр на Малой Бронной) и Театр-сцену «Мельников» (бывший театр Романа Виктюка) не объединят, заявил художественный руководитель обоих театров, режиссер Константин Богомолов, сообщает «Российская газета».
По его словам, автономия учреждений сохранится.
«Более того, хотелось бы, чтобы эти два коллектива конкурировали», - отметил Богомолов.
При этом, он не исключил, что актеры одного театра будут заняты в постановках другого.
«Грех не воспользоваться этой возможностью», - заметил худрук.
Он также рассказал, что труппы двух театров сейчас во всём помогают друг другу, никаких конфликтов нет.
Ранее актер, режиссер и депутат Николай Бурляев заявил, что Богомолов на посту худрука театра Виктюка уничтожит традиции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru