Бондарчук пришла в ужас от назначения Богомолова худруком Театра Виктюка

По её словам, есть масса причин, почему не следовало назначать на эту должность Богомолова.

«Я, конечно, в ужасе от того, что министерство культуры в наше время отдает ему театр», — подчеркнула звезда фильмов «Солярис» и «Звезда пленительного счастья».

Ранее Богомолов назвал переименование Театра Виктюка частью новой PR-кампании, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

