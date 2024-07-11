Бондарчук пришла в ужас от назначения Богомолова худруком Театра Виктюка

Заслуженный деятель искусств РФ, актриса, сценарист и режиссер Наталья Бондарчук критически отнеслась к назначению Константина Богомолова на должность художественного руководителя Театра Рома Виктюка и переименованию им учреждения в Сцену «Мельников», сообщает Teleprogamma.pro.

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По её словам, есть масса причин, почему не следовало назначать на эту должность Богомолова.

«Я, конечно, в ужасе от того, что министерство культуры в наше время отдает ему театр», — подчеркнула звезда фильмов «Солярис» и «Звезда пленительного счастья».

Ранее Богомолов назвал переименование Театра Виктюка частью новой PR-кампании, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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