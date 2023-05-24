Богомолов призвал «особых русских» отбросить презрение к своей стране

Театральный режиссер, муж Ксении Собчак Константин Богомолов выступил с критикой «элит» и интеллигентов, скорбящих по прошлой жизни, изменившейся после начала спецоперации на Украине.

«Есть в нашем Отечестве особый мир. Страна внутри страны. Сообщество внутри общества. Мир "особых русских". Назовем его "особняк". Этот особняк виртуален. Но в то же время он совершенно реален. Там обитают особые люди. (…) Парадоксально: девяносто процентов из этих "особых" называют себя европейцами и просвещенными либералами. Исповедуют идеи демократии, равенства и справедливости. Но в глубине души презирают своих недостаточно успешных, недостаточно продвинутых, темных соплеменников», - написал Богомолов в статье для РИА Новости под названием «Диетическое горе».

Режиссёр Богомолов опроверг слухи об «изоляции» после обыска у Собчак

Режиссер разделил «особых» на два подкласса: люди при деньгах или возможностях и «условное интеллектуально-интеллигентское сословие». При этом, по его мнению, больше года «в особняке стоит унылая атмосфера».

«Что произошло в Особняке? Что огорчило светлые очи и лики "особых"? "О крови, о невинных жертвах печалимся", — ответят интеллектуалы. Добавят либералы: "За Родину стыдно, и нет сил более ассоциировать себя с бесчеловечным режимом". И едут куда подальше, втайне надеясь, что отъезд этот — забавное путешествие, недолгая отлучка. Люди при деньгах осторожнее. Умолчат про бесчеловечность и лишь головой покачают: "Такую страну потеряли". Оно и понятно: деньги любят тишину», - разъяснил Богомолов.

По его мнению, в феврале 2022 года «прошлое умерло безвозвратно», в связи с чем оно должно умереть и в сердцах живущих, которым следует «выйти из особняка», засучить рукава, работать, жить, верить и «отбросить презрение к своей стране и своему народу».

В конце октября 2022 года в доме телеведущей Ксении Собчак прошли обыски, связанные с задержанием ее коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. СМИ сообщили, что Богомолову после обысков якобы «обрубили связь» с внешним миром, однако он опроверг эту информацию.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:СпецоперацияТеатрКонстантин Богомолов

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