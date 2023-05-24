Богомолов призвал «особых русских» отбросить презрение к своей стране

Режиссер разделил «особых» на два подкласса: люди при деньгах или возможностях и «условное интеллектуально-интеллигентское сословие». При этом, по его мнению, больше года «в особняке стоит унылая атмосфера».

«Что произошло в Особняке? Что огорчило светлые очи и лики "особых"? "О крови, о невинных жертвах печалимся", — ответят интеллектуалы. Добавят либералы: "За Родину стыдно, и нет сил более ассоциировать себя с бесчеловечным режимом". И едут куда подальше, втайне надеясь, что отъезд этот — забавное путешествие, недолгая отлучка. Люди при деньгах осторожнее. Умолчат про бесчеловечность и лишь головой покачают: "Такую страну потеряли". Оно и понятно: деньги любят тишину», - разъяснил Богомолов.

По его мнению, в феврале 2022 года «прошлое умерло безвозвратно», в связи с чем оно должно умереть и в сердцах живущих, которым следует «выйти из особняка», засучить рукава, работать, жить, верить и «отбросить презрение к своей стране и своему народу».

В конце октября 2022 года в доме телеведущей Ксении Собчак прошли обыски, связанные с задержанием ее коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. СМИ сообщили, что Богомолову после обысков якобы «обрубили связь» с внешним миром, однако он опроверг эту информацию.

