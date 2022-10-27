Режиссёр Богомолов опроверг слухи об «изоляции» после обыска у Собчак

Режиссер Константин Богомолов не подтвердил утверждения о том, что он больше не может взаимодействовать с «внешним миром» после обыска по делу его супруги Ксении Собчак. Как рассказал ТАСС художественный руководитель Театра на Малой Бронной, сейчас он находится на репетиции.

Ранее в сети появились сообщения, что Богомолову якобы «обрубили» все средства связи с внешним миром после обыска, проведённого в их с женой доме. Разговор с информационным агентством режиссёр проводил по своему номеру телефона. Богомолов призвал не верить слухам.

Днём ранее Тверской районный суд Москвы арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Они проходят по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у руководителя госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.