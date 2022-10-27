Режиссёр Богомолов опроверг слухи об «изоляции» после обыска у Собчак
Режиссер Константин Богомолов не подтвердил утверждения о том, что он больше не может взаимодействовать с «внешним миром» после обыска по делу его супруги Ксении Собчак. Как рассказал ТАСС художественный руководитель Театра на Малой Бронной, сейчас он находится на репетиции.
Ранее в сети появились сообщения, что Богомолову якобы «обрубили» все средства связи с внешним миром после обыска, проведённого в их с женой доме. Разговор с информационным агентством режиссёр проводил по своему номеру телефона. Богомолов призвал не верить слухам.
Днём ранее Тверской районный суд Москвы арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Они проходят по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у руководителя госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.
Сама Собчак скрылась от следствия. Стало известно, что журналистка и телеведущая въехала в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В сети появилась фотография документа – он временный, его подлинность пока не подтверждена.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», медиаменеджер Тина Канделаки также опубликовала фото израильских документов Собчак. Пост она сопроводила несколькими весенними цитатами журналистки. Супруг Канделаки директор по спецпоручениям Ростеха Василий Бровко проходит свидетелем по делу о вымогательстве у его шефа Чемезова.
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