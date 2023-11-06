Блогеру Xolidayboy вручили повестку в военкомат в аэропорту Минеральных Вод
Певец-тиктокер Xolidayboy (Иван Минаев) в аэропорту Минеральных Вод получил повестку в военкомат, сообщает Telegram-канал Baza.
Исполнитель прилетел в Ставропольский край, чтобы выступить в Пятигорске и Ставрополе. На кадрах, которые опубликовал канал, 23-летний Xolidayboy стоит в окружении правоохранителей, после чего отходит и делает звонок по телефону.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале отметила, что певец «уклонялся от армии, но при этом продолжал проводить концерты».
Ранее продюсер Xolidayboy Ульяна Почеко заявила «Радиоточке НСН». что они подают заявление на Мизулину в СК «из-за клеветы» и готовы бороться до конца.
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