За Толстоевского обидно: Бильжо пристыдил россиян за незнание классики

«То есть человек не читал, но говорит, что читал, потому что ему стыдно. Лев Толстой и Федор Достоевский – это же гордость русской культуры. А иностранцы, кстати, это очень смешно, объединяют этих двух писателей и называют их Толстоевский. Советую, уж если не все, но кое-что почитать, чтобы хотя бы понимать, кто такие Родион Раскольников и Наталья Ростова. И вообще, может, вы откроете для себя какие-то новые миры. Скажу вам, что "Войну и мир" я, например, прочитал в тринадцать лет, и для меня это было глубочайшее потрясение и мощнейшее впечатление», – рассказал он.

Также Бильжо в беседе с НСН признался, что ему нравится ходить в медицинской маске, отметив, что у девушек так сильнее подчеркиваются глаза.

