За Толстоевского обидно: Бильжо пристыдил россиян за незнание классики
Художник Андрей Бильжо в интервью НСН призвал всех россиян прочитать главные произведения русских писателей, чтобы иметь представление о том, кто такие Наташа Ростова и Родион Раскольников.
Книжный сервис MyBook выяснил у своих пользователей, какие книги они не читали, но убеждают окружающих в обратном. Лидируют романы Льва Толстого и Федора Достоевского.
Художник Андрей Бильжо в интервью НСН посоветовал всем россиянам получить представление о классиках русской литературы и поделился своим впечатлением от прочтения «Войны и мира» в тринадцать лет.
«То есть человек не читал, но говорит, что читал, потому что ему стыдно. Лев Толстой и Федор Достоевский – это же гордость русской культуры. А иностранцы, кстати, это очень смешно, объединяют этих двух писателей и называют их Толстоевский. Советую, уж если не все, но кое-что почитать, чтобы хотя бы понимать, кто такие Родион Раскольников и Наталья Ростова. И вообще, может, вы откроете для себя какие-то новые миры. Скажу вам, что "Войну и мир" я, например, прочитал в тринадцать лет, и для меня это было глубочайшее потрясение и мощнейшее впечатление», – рассказал он.
Также Бильжо в беседе с НСН признался, что ему нравится ходить в медицинской маске, отметив, что у девушек так сильнее подчеркиваются глаза.
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