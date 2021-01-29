Бильжо нашёл неожиданный аргумент в пользу масок

Андрей Бильжо: «То есть человек не читал, но говорит, что читал, потому что ему стыдно. Лев Толстой и Федор Достоевский – это же гордость русской культуры. А иностранцы, кстати, - это очень смешно - объединяют этих двух писателей и называют их Толстоевский. Советую, уж если не все, но кое-что почитать, чтобы хотя бы понимать, кто такие Родион Раскольников и Наталья Ростова. И вообще, может, вы откроете для себя какие-то новые миры. Скажу вам, что "Войну и мир" я, например, прочитал в тринадцать лет, и для меня это было глубочайшее потрясение и мощнейшее впечатление», – рассказал в беседе с НСН Андрей Бильжо.

