Бильжо нашёл неожиданный аргумент в пользу масок
Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Попова допустила, что в 2021 году можно будет отказаться от масок
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что отказаться от обязательного ношения медицинских масок в общественных местах можно будет уже в текущем году.
Андрей Бильжо: «А у меня вопрос, а зачем торопиться? Маска на самом деле так мешает? Я не вижу в ношении масок абсолютно никакой проблемы. Может быть, Анне Поповой, красивой женщине, и вообще всем красивым женщинам хочется не закрывать нижнюю часть своего лица. Но вы знаете, как интересно маска делает акцент на глазах, а глаза – зеркало души, как известно. Мне нравится ходить в маске», – отметил в эфире НСН Андрей Бильжо.
Россия возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами
Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Катаром, Индией и Финляндией. Также с 8 февраля возобновляется авиасообщение с Грецией и Сингапуром.
Андрей Бильжо: «Чем больше будет открыто границ, тем лучше, тем больше свободы и возможностей. А путешествия, как я считаю и всегда говорю, продлевают жизнь. Новые впечатления делают ее менее монотонной, более многогранной и интересной», – сказал он в интервью НСН.
Опрос: россияне врут о прочтении Толстого и Достоевского
Книжный сервис MyBook выяснил у своих пользователей, какие книги они не читали, но убеждают окружающих в обратном. Лидируют романы Льва Толстого и Федора Достоевского.
Андрей Бильжо: «То есть человек не читал, но говорит, что читал, потому что ему стыдно. Лев Толстой и Федор Достоевский – это же гордость русской культуры. А иностранцы, кстати, - это очень смешно - объединяют этих двух писателей и называют их Толстоевский. Советую, уж если не все, но кое-что почитать, чтобы хотя бы понимать, кто такие Родион Раскольников и Наталья Ростова. И вообще, может, вы откроете для себя какие-то новые миры. Скажу вам, что "Войну и мир" я, например, прочитал в тринадцать лет, и для меня это было глубочайшее потрясение и мощнейшее впечатление», – рассказал в беседе с НСН Андрей Бильжо.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 238 / сут.
Умерли
72 185+534 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+26 204 / сут.
- Число погибших в ДТП под Самарой выросло до десяти
- Лыжник Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Швеции
- Брат Навального отправлен под домашний арест
- Шесть человек погибли в ДТП в Самарской области
- Путин подписал закон о продлении СНВ-3 на пять лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru