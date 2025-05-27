Билли Айлиш признана «Артистом года» по версии American Music Awards

Американская певица и автор-исполнитель Билли Айлиш стала лауреатом главной номинации «Артист года» музыкальной премии American Music Awards. Церемония вручения наград прошла в Лас-Вегасе.

Исполнительница песни «Birds of a Feather» оказалась удачливей Тейлор Свифт, Кендрика Ламара, Сабрины Карпентер и других артистов. Айлиш лично не смогла получить награду, поскольку находится на гастролях в Европе. В видеообращении 23-летняя певица поблагодарила за признание.

Бумажный кораблик, «платье из людей» и протесты: Как прошел финал «Евровидения-2025»

Премия American Music Awards появилась в 1973 году в качестве альтернативы Grammy. Победители определяются по результатам дистанционного голосования. Принять участие в выборе лауреата может любой желающий.

При этом, как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», номинантов определяют путем учета объемов продаж записей, числа просмотров видеоклипов, а также активности в социальных сетях.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАПремияМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры