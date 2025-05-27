Билли Айлиш признана «Артистом года» по версии American Music Awards

Премия American Music Awards появилась в 1973 году в качестве альтернативы Grammy. Победители определяются по результатам дистанционного голосования. Принять участие в выборе лауреата может любой желающий.

При этом, как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», номинантов определяют путем учета объемов продаж записей, числа просмотров видеоклипов, а также активности в социальных сетях.

