В Вильнюсе отменили концерт Оливера Три из‑за его участия на Park Live
В литовском Вильнюсе отменили концерт американского певца Оливера Три из-за его участия в фестивале Park Live. Об этом сообщила компания 8 Days A Week, которая являлась организатором концерта музыканта в Литве
Фестиваль Park Live в этом году состоится в Казахстане. Мероприятие будет проводиться при поддержке российской компании «Яндекс», чем и были недовольны литовские организаторы концертов, заявив о своей «четной гражданской позиции».
Оливер Три выразил сожаление в связи с отменой выступления в Вильнюсе.
Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил «Радиоточке НСН», что в лайн-апе предстоящего события интересные современные музыканты, которые смогут собрать до семи тысяч зрителей в день.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru