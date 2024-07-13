В Вильнюсе отменили концерт Оливера Три из‑за его участия на Park Live

В литовском Вильнюсе отменили концерт американского певца Оливера Три из-за его участия в фестивале Park Live. Об этом сообщила компания 8 Days A Week, которая являлась организатором концерта музыканта в Литве

Группа Editors отказалась выступать на Park Live в Казахстане из-за Yandex

Фестиваль Park Live в этом году состоится в Казахстане. Мероприятие будет проводиться при поддержке российской компании «Яндекс», чем и были недовольны литовские организаторы концертов, заявив о своей «четной гражданской позиции».

Оливер Три выразил сожаление в связи с отменой выступления в Вильнюсе.

Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил «Радиоточке НСН», что в лайн-апе предстоящего события интересные современные музыканты, которые смогут собрать до семи тысяч зрителей в день.

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ФОТО: Oliver Tree / YouTube
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