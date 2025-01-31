Безруков и Урсуляк получили главные призы «Золотого орла» за 2024 год

На XXIII церемонии вручения премии «Золотой орел», прошедшей в павильоне киноконцерна «Мосфильм», российские актеры Сергей Безруков и Александра Урсуляк были удостоены наград за лучшие мужскую и женскую роли 2024 года. Безруков получил приз за исполнение роли в фильме «Воздух», а Урсуляк была признана лучшей за свою работу в том же проекте.

Безруков, забирая награду, шутливо отметил, что уже не ждал «Золотого орла», поскольку в прошлом году он стал лауреатом премии за роль майора Бессонова, а в 2003 году — за старшего лейтенанта Кравцова. В нынешнем году он был удостоен награды за полковника Астафьева, отметив, что роли гражданских и штатских, видимо, не являются его судьбой.

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Премия в категории «Лучшая женская роль второго плана» была вручена Елене Лядовой за фильм «Воздух». В свою очередь, Роман Мадянов был посмертно признан лучшим актером второго плана. Приз забрал его сын, который поблагодарил Академию и всех, кто поддерживал работу отца, а также выразил признательность маме и жене Романа Мадянова за их поддержку в трудные моменты.

Премия «Золотой орел» учреждена в 2002 году Национальной академией кинематографических искусств и наук России и присуждается по итогам голосования членов академии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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