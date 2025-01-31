Безруков и Урсуляк получили главные призы «Золотого орла» за 2024 год

На XXIII церемонии вручения премии «Золотой орел», прошедшей в павильоне киноконцерна «Мосфильм», российские актеры Сергей Безруков и Александра Урсуляк были удостоены наград за лучшие мужскую и женскую роли 2024 года. Безруков получил приз за исполнение роли в фильме «Воздух», а Урсуляк была признана лучшей за свою работу в том же проекте.

Безруков, забирая награду, шутливо отметил, что уже не ждал «Золотого орла», поскольку в прошлом году он стал лауреатом премии за роль майора Бессонова, а в 2003 году — за старшего лейтенанта Кравцова. В нынешнем году он был удостоен награды за полковника Астафьева, отметив, что роли гражданских и штатских, видимо, не являются его судьбой.