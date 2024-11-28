Сериал «Плевако» с Безруковым побил рекорд онлайн-кинотеатра Premier

Первые эпизоды исторического сериала «Плевако», главную роль в котором исполнил Сергей Безруков, собрали рекордное количество просмотров — более 3 млн. Об этом свидетельствуют данные онлайн-кинотеатра Premier.

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Лента также продемонстрировала рекордную динамику среди оригинальных проектов текущего года. Столь выдающихся показателей она достигла всего за 20 дней после запуска. Сейчас вышло пять из запланированных 10 эпизодов.

Сериал «Плевако» основан на реальных событиях и повествует о жившем во второй половине XIX века известном юристе и адвокате Федоре Плевако. Расследуя преступления, он использовал нестандартные методы.

Ранее сериал «Саша против!» режиссера Анны Зайцевой стал одним из победителей американского кинофестиваля Austin Film Festival. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба ИРИ
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