Безруков, Адабашьян и Урсуляк вошли в экспертный совет «Бриллиантовой бабочки»
Кинопремия «Бриллиантовая бабочка» объявила членов экспертного совета.
Первая в истории церемония награждения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» пройдет в Москве 27 ноября. Она была организована Минкультуры и Российским фондом культуры. Вдохновителем для проведения такого конкурса выступил кинорежиссер и актер Никита Михалков.
Члены экспертного совета определят победителей в 12 категориях. Среди них «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актёр», «Лучшая актриса» и другие.
Участие в конкурсе уже подтвердили более 15 стран с трех континентов, включая Китай, Турцию, Индонезию, Сербию, Белоруссию, ЮАР, Венесуэлу, Сенегал и другие. Каждый лауреат получит награду эквивалентную одному миллиону долларов («Лучший фильм») и по 250 тысяч долларов во всех остальных.
Председатель Союза кинематографистов России, инициатор создания Евразийской академии кинематографических искусств Никита Михалков ранее заявил спецкору НСН, что у кинопремии «Бриллиантовая бабочка» нет задачи заменить «Оскар».
