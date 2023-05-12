Театр МДТ Льва Додина объявил об отмене спектаклей
12 мая 202318:30
В Академическом малом драматическом театре (МДТ) Санкт-Петербурга объявили об отмене спектаклей, запланированных к показу с 13 по 16 мая.
В театре, художественным руководителем которого является Лев Додин, объяснили приостановку работы решением Роспотребнадзора.
6 мая в МДТ сообщили, что деятельность театра временно приостановлена.
Режиссер Александр Сокуров ранее возмутился в интервью Forbes, что «на днях повесили замок на двери театра еще одного ведущего режиссера Льва Додина».
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru