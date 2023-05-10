«Переборщили!»: Розенбаум заступился за авторов спектакля «Финист Ясный Сокол»

Народный артист России Александр Розенбаум выступил в защиту арестованных в связи со спектаклем «Финист Ясный Сокол» драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович.

«Переборщили сильно. Пора заднюю включать»,— сказал Розенбаум. По данным СМИ, он говорил о Беркович и Петрийчук на концерте в Санкт-Петербурге.

Режиссер Беркович арестована по делу об оправдании терроризма

Спектакль «Финист Ясный Сокол» был поставлен в 2020 году и получил две «Золотые маски». В нем рассказывается о женщинах, влюбившихся в радикальных исламистов.

В апреле 2023 года в отношении авторов спектакля Беркович и Петрийчук возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, а в начале мая их отправили под арест на два месяца.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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