«Переборщили!»: Розенбаум заступился за авторов спектакля «Финист Ясный Сокол»
Народный артист России Александр Розенбаум выступил в защиту арестованных в связи со спектаклем «Финист Ясный Сокол» драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович.
«Переборщили сильно. Пора заднюю включать»,— сказал Розенбаум. По данным СМИ, он говорил о Беркович и Петрийчук на концерте в Санкт-Петербурге.
Спектакль «Финист Ясный Сокол» был поставлен в 2020 году и получил две «Золотые маски». В нем рассказывается о женщинах, влюбившихся в радикальных исламистов.
В апреле 2023 года в отношении авторов спектакля Беркович и Петрийчук возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, а в начале мая их отправили под арест на два месяца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru