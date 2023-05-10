«Переборщили!»: Розенбаум заступился за авторов спектакля «Финист Ясный Сокол»

Спектакль «Финист Ясный Сокол» был поставлен в 2020 году и получил две «Золотые маски». В нем рассказывается о женщинах, влюбившихся в радикальных исламистов.

В апреле 2023 года в отношении авторов спектакля Беркович и Петрийчук возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, а в начале мая их отправили под арест на два месяца.

