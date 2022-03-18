«Бездарная политика»: Шнейдеров предостерег Украину от запрета российских фильмов

«Я считаю, что та политика, которую Украина проводит в области культуры, абсолютно бездарная, тупиковая и ни к чему хорошему привести не может. Культура должна объединять людей. Классическая литература – это то, что объединяет наши народы. Нет украинского или русского писателя Гоголя. Есть великий писатель Николай Васильевич Гоголь. Запрещение книг и фильмов – это глупость, которую мы будем расхлебывать еще очень долго. Мне очень жаль, что отчасти наше государство тоже идет по этому пути, запрещая концерты исполнителей, которые не согласны с общепринятым мнением. Культуру запрещать нельзя!» - подчеркнул он.

Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что деятелям культуры, которые против российской спецоперации на Украине, следует покинуть свои посты, а россияне все равно этого не заметят.