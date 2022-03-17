Дальше - без «бенефициаров из 90-х»: В России ждут омоложения элит

После начала российской спецоперации на Украине некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса стали спешно покидать Россию. В СМИ появилась информация об «эмиграции» телеведущей Ксении Собчак, певицы Аллы Пугачевой и ее мужа пародиста и телеведущего Максима Галкина, режиссера Ренаты Литвиновой, певицы Земфиры, телеведущего Ивана Урганта и многих других. При этом сами знаменитости уверяют, что они покинули страну только на время.

Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что не собирается покидать Россию, отметив, что сейчас сбежали в основном «обласканные властью» деятели культуры.