Дальше - без «бенефициаров из 90-х»: В России ждут омоложения элит
Политолог Алексей Чадаев считает, что покинувшие после начала спецоперации Россию звезды показали, где их настоящая «родина».
Долгое время место элиты в России занимала «соль земли» из 90-х, а теперь, после ее ухода, вершину займет сильное молодое поколение. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил политолог Алексей Чадаев.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ высказался о россиянах, которые ментально не с Россией и тяготеют к «западному» образу жизни. По его мнению, такие люди используются Западом для нанесения ущерба стране. Чадаев считает, что глава государства имел в виду звезд, покинувших страну после начала спецоперации.
«Я думаю, что в первую очередь имеются ввиду нынешние "эмигранты" - все те, кто сейчас показательно и публично уехал. Они довольно быстро осознали, что они и там чужие, но как теперь вернуться – непонятно. Такой выбор отчасти скорее был продиктован эмоциями, потому что нельзя сказать, что среди этих людей много борцов с режимом. Это те, кто действительно "ментально" жил на Западе, и для них разрыв с истинной родиной, тем местом, где лежит душа, был наиболее болезненным и трагичным. Они этим жестом показали, где их настоящая родина», - отметил он.
Чадаев считает, что в сложное время в стране занять место «докризисной» элиты смогут только устойчивые к трудностям люди.
«Вопрос не в том, кто ушел. Вопрос в том, кем заменить эту элиту. Сейчас наша проблема в том, что существующая элита – это элита мирного времени. Она не очень готова и пригодна к работе под нагрузкой, давлением, в условиях авралов и кризисов. А это то, что нас, к сожалению, ждет. Сейчас скорее востребованы компетенции кризисных менеджеров: людей, которые не боятся трудностей. Вопрос не в патриотизме. Как ни странно, патриотом быть легко. Тяжело быть тем, кто в сложной ситуации способен принимать трудные, но верные решения», - подчеркнул Чадаев.
По его мнению, сейчас шанс стать новой российской элитой появится у молодого поколения.
«Все, кто принял решение остаться и сейчас помогать стране, вне зависимости от того, какие у них были взгляды на спецоперацию, какие у них были политические и партийные предпочтения – это все свои. Сейчас шанс стать новой элитой появляется у молодых. На вершине пирамиды многие годы были бенефициары 90-х. Те, кому тогда повезло, и кто искренне воспринимал себя солью земли и лучшей частью общества. Сейчас речь идет, в том числе и о поколенческом обновлении. Все те, кто годами был на вторых ролях, у них, конечно, появляется шанс проявить себя и показать, кто чего стоит», - заключил Чадаев.
После начала российской спецоперации на Украине некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса стали спешно покидать Россию. В СМИ появилась информация об «эмиграции» телеведущей Ксении Собчак, певицы Аллы Пугачевой и ее мужа пародиста и телеведущего Максима Галкина, режиссера Ренаты Литвиновой, певицы Земфиры, телеведущего Ивана Урганта и многих других. При этом сами знаменитости уверяют, что они покинули страну только на время.
Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что не собирается покидать Россию, отметив, что сейчас сбежали в основном «обласканные властью» деятели культуры.
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