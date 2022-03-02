Печейкин: Шутка о Каннском кинофестивале в Канске перестает быть шуткой

Валерий Печейкин: «Вот теперь, когда вы сидите в кинотеатре и ждете премьеру российского кино, вы будете знать, сколько минут вам еще его ждать. На самом деле, эта мера очень хорошая и точная, потому что мы все во всех смыслах потребители и мы хотим знать, что из сего состоит, что содержит, от продуктов до лексики произведений и мы хотим знать, сколько минут рекламы еще нам ожидать. Мне кажется, эта мера хоть и косметическая, но очень приятная», - добавил он.

