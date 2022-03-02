Печейкин: Шутка о Каннском кинофестивале в Канске перестает быть шуткой

Драматург Валерий Печейкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня

1

Paramount приостановила выход фильмов в прокат в России

Киностудия Paramount приостановила выход своих фильмов в прокат в России на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановлении поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony и Walt Disney Company.

Валерий Печейкин: «Вероятно, в этой новости имеется ввиду супергеройский боевик «Бэтмен», который снял Мэтт Ривз с Робертом Паттинсоном. Да, судя по всему, мы его уже не увидим. Как официально мы теперь будем смотреть эти фильмы, я не знаю. А так вы, наверно, слышали или сами смотрите фильмы на пиратских сайтах. Что будет дальше, покажет время, но сегодняшние новости, которые я выбрал, они все о кино. В сложное, трудное время кино действительно очень важное искусство, это маркер происходящего», - сказал драматург.

2

Каннский фестиваль не будет принимать официальных делегаций из России

Международный Каннский кинофестиваль, который пройдет с 17 по 28 мая во Франции, решил не принимать делегацию из России в связи с ситуацией на Украине, сообщили в пресс-службе кинофорума

Валерий Печейкин: «Знаете, есть такая старая шутка о том, что есть Каннский фестиваль в Европе, а есть реальный фестиваль кино в Канске. Это город в Красноярском крае. И вот сегодня действительно произойдет импортозамещение, уже если наша делегация не сможет поехать на Каннский фестиваль, то они сосредоточатся на отечественном кино», - резюмировал собеседник. 

3

В кинотеатрах начали предупреждать о длительности рекламы перед сеансом

В российских кинотеатрах начали действовать новые правила оказания услуг. Теперь зрителей будут предупреждать о длительности показа рекламных материалов и трейлеров перед киносеансом, сообщается в постановлении правительства России, опубликованном на сайте кабмина.

Валерий Печейкин: «Вот теперь, когда вы сидите в кинотеатре и ждете премьеру российского кино, вы будете знать, сколько минут вам еще его ждать. На самом деле, эта мера очень хорошая и точная, потому что мы все во всех смыслах потребители и мы хотим знать, что из сего состоит, что содержит, от продуктов до лексики произведений и мы хотим знать, сколько минут рекламы еще нам ожидать. Мне кажется, эта мера хоть и косметическая, но очень приятная», - добавил он.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Instagram
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