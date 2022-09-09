Памятник Иосифу Кобзону открыли в Москве
Памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону открыли в Оружейном переулке в центре Москвы, сообщает РИА Новости.
По словам Нелли Кобзон, место было выбрано не случайно, так как рядом находится парк «Эрмитаж», где у певца в 1961 году состоялось «первое сольное выступление».
«В многоэтажке рядом с памятником он снимал комнату, когда только приехал в Москву», - добавила она.
Ранее у стадиона «Открытие Арена» был установлен памятник бывшему капитану московского «Спартак» Игорю Нетто, сообщает RT.
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