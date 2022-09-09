Памятник Иосифу Кобзону открыли в Москве

По словам Нелли Кобзон, место было выбрано не случайно, так как рядом находится парк «Эрмитаж», где у певца в 1961 году состоялось «первое сольное выступление».

«В многоэтажке рядом с памятником он снимал комнату, когда только приехал в Москву», - добавила она.

Ранее у стадиона «Открытие Арена» был установлен памятник бывшему капитану московского «Спартак» Игорю Нетто, сообщает RT.