Ремейк «Моей прекрасной няни» замахнулся на успех Заворотнюк

В свою очередь телевизионный обозреватель Александр Мельман отметил, что «Моя прекрасная няня» в свое время произвела революцию на телевидении, четко попав в свою целевую аудиторию.

«Оригинальный сериал очень точно попадал в свою женскую аудиторию. Тогда этот сериал стал революцией. Я не знаю, что из себя представляет Олеся Иванченко, справится ли она с этой ролью, попадет ли в персонажа. Замечательная Анастасия Заворотнюк сама себя сделала, она очень точно попала в этот образ. Она была очень талантливым человеком. Сейчас по пальцам одной руки можно пересчитать хороших артистов. В советское время были иначе. Я в этом смысле ностальгирующий человек», - добавил телекритик.



Актриса Ольга Прокофьева, известная по роли Жанны Аркадьевны в «Моей прекрасной няне», была немногословна и просто пожелала проекту удачи.

«В добрый путь!» - сказала артистка.

Создатели «Няни Оксаны» заверяют, что проект не будет копией истории про няню Вику. Однако завязка сюжета слишком уж похожа на хит 2000-х: главная героиня Оксана (Олеся Иванченко) прилетает к своему жениху в Москву из Краснодарского края, но отношения не выдерживают - пара расстается. Оксана остается покорять столицу и вскоре устраивается няней в богатый дом. Девушка попадает в семью вдовца-ресторатора Ивана Самсонова (Виктор Хориняк) с тремя детьми.

