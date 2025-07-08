Ремейк «Моей прекрасной няни» замахнулся на успех Заворотнюк
Сериал «Няня Оксана», который уже называют ремейком хита 2000-х «Моя прекрасная няня», еще не вышел, а уже не оставил никого равнодушным: кто-то видит в проекте исключительно финансовую составляющую, а другие указывают на неповторимость няни Вики в оригинальном ситкоме.
Героиня легендарного ситкома «Моя прекрасная няня», ныне покойная Анастасия Заворотнюк была бы не против ремейка шоу, ведь этот проект станет продолжением ее же славы и народной любви, сказал в эфире НСН кинокритик Роман Григорьев.
Анонсированный сериал «Няня Оксана» наделал много шума. В Сети не устают сравнивать кадры «няни Вики» и «няни Оксаны», ломаются копья на тему, нужно ли снимать ремейки и гадают об успехе проекта. Релиз новой «Моей прекрасной няни» запланирован на осень. Григорьев отметил, что киноделы берут в разработку все потенциально прибыльные проекты.
«У нас достаточно и ремейков, и оригинальных продуктов. Перед онлайн-кинотеатрами стоит задача – привлекать подписчиков, которые ежемесячно будут платить им деньги. Они ведут расчеты. Если этот сериал был успешен в прошлом, то надо снять его ремейк. Они берут все, что потенциально можно продать. Сериал был не про Анастасию Заворотнюк, а про няню. Это типичный жизненный сценарий. Я думаю, Заворотнюк была бы не против ремейка. Это будет продолжение ее же славы, народной любви», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь телевизионный обозреватель Александр Мельман отметил, что «Моя прекрасная няня» в свое время произвела революцию на телевидении, четко попав в свою целевую аудиторию.
«Оригинальный сериал очень точно попадал в свою женскую аудиторию. Тогда этот сериал стал революцией. Я не знаю, что из себя представляет Олеся Иванченко, справится ли она с этой ролью, попадет ли в персонажа. Замечательная Анастасия Заворотнюк сама себя сделала, она очень точно попала в этот образ. Она была очень талантливым человеком. Сейчас по пальцам одной руки можно пересчитать хороших артистов. В советское время были иначе. Я в этом смысле ностальгирующий человек», - добавил телекритик.
Актриса Ольга Прокофьева, известная по роли Жанны Аркадьевны в «Моей прекрасной няне», была немногословна и просто пожелала проекту удачи.
«В добрый путь!» - сказала артистка.
Создатели «Няни Оксаны» заверяют, что проект не будет копией истории про няню Вику. Однако завязка сюжета слишком уж похожа на хит 2000-х: главная героиня Оксана (Олеся Иванченко) прилетает к своему жениху в Москву из Краснодарского края, но отношения не выдерживают - пара расстается. Оксана остается покорять столицу и вскоре устраивается няней в богатый дом. Девушка попадает в семью вдовца-ресторатора Ивана Самсонова (Виктор Хориняк) с тремя детьми.
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