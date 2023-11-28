«Без близких и родной земли плохо»: Галанин пожелал здоровья Гребенщикову
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин посоветовал основателю группы «Аквариум» Борису Гребенщикову (признан в РФ иноагентом) обратиться к близким, чтобы вернуть душевное равновесие. Об этом музыкант заявил в разговоре с изданием «Абзац».
Накануне Гребенщикову исполнилось 70 лет. Весной прошлого года музыкант покинул Россию и сейчас проживает в Великобритании, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По мнению Галанина, у его коллеги «загвоздка душевная».
«Не все дорогие люди рядом с ним, он их покинул – в этом вся беда. Человеку без близких людей и родной земли плохо, потому что именно они дают сил. По этой причине пожелаю ему здоровья – подпитка извне же закончилась», — отметил лидер группы «СерьГа».
Ранее Борис Гребенщиков заявил, что не возвращается в Россию, так как ему не позволят давать концерты в стране, а «каждый встречный полицейский» может ему «что-то предъявить».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Без близких и родной земли плохо»: Галанин пожелал здоровья Гребенщикову
- Израиль оценил затраты из-за конфликта с ХАМАС в $53 млрд
- СМИ: В НАТО поддерживают кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека блока
- Исследование: россияне стали чаще обращаться за помощью в уборке снега
- Ракова: Свыше 1200 дефибрилляторов-мониторов закупили для московской скорой помощи
- СМИ: В ЮАР 11 человек погибли при падении подъемника в шахте
- В московских аэропортах задержаны или отменены около 30 рейсов
- МЧС: На юге эвакуировали 995 человек из-за непогоды
- В Москве одноклассники выбросили школьницу из окна
- В Китае заявили, что «независимость Тайваня» означает войну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru