«Без близких и родной земли плохо»: Галанин пожелал здоровья Гребенщикову

Накануне Гребенщикову исполнилось 70 лет. Весной прошлого года музыкант покинул Россию и сейчас проживает в Великобритании, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По мнению Галанина, у его коллеги «загвоздка душевная».

«Не все дорогие люди рядом с ним, он их покинул – в этом вся беда. Человеку без близких людей и родной земли плохо, потому что именно они дают сил. По этой причине пожелаю ему здоровья – подпитка извне же закончилась», — отметил лидер группы «СерьГа».

Ранее Борис Гребенщиков заявил, что не возвращается в Россию, так как ему не позволят давать концерты в стране, а «каждый встречный полицейский» может ему «что-то предъявить».

