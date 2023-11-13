Гребенщиков объяснил, почему не возвращается в Россию
Музыкант Борис Гребенщиков (признан в России иноагентом) объяснил, почему не возвращается в Россию. Об этом основатель рок-группы «Аквариум» рассказал в интервью Forbes.
Как отметил музыкант, в России у него друзья, квартира в Санкт-Петербурге, «масса всего остального».
«Но по причудливому капризу судьбы каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст. Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе», — заявил Гребенщиков.
При этом артист, который живет в Лондоне, не считает, что покинул Россию. По его словам, «просто в данный момент квартира находится вот там-то».
Кроме того, Гребенщиков поделился, что для него нет «заграницы», но миллионы людей «мыслят себя только в России, и у них все связано с Россией».
«Я их вполне понимаю и абсолютно с ними согласен. Я скучаю по тем людям, которые остались в России, потому что у меня есть что им сейчас дать, у меня есть что им сказать», — подчеркнул музыкант, добавив, что пытается делать это «по мере сил».
Ранее Гребенщиков рассказал о причине отказа от концертов на Украине, напоминает телеканал «360». По словам музыканта, это связано с предвзятым отношением к русским.
Основателя «Аквариума» в июне внесли в реестр иноагентов, в ведомстве указали, что Гребенщиков вел концертную деятельность за рубежом с целью оказания финансовой помощи Украине и высказывался против специальной военной операции, пишет Ura.ru.
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