«Берегите нервы!» Мультипликатор Бронзит пожелал россиянам смотреть спокойное и доброе кино
Создатель «Лунтика» в эфире НСН рассказал о плодотворном в творческом плане минувшем годе.
Художник-мультипликатор, режиссер и сценарист вышедшего в конце августа полнометражного мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» Константин Бронзит в беседе с НСН поздравил всех читателей НСН с Новым годом и заявил, что сейчас настало время для спокойного и веселого кино.
«Я хочу всех поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать, конечно, здоровья. И берегите свои нервы, товарищи. Смотрите спокойное, веселое, доброе кино. Думаю, сейчас наконец-то настало его время. И поменьше трэша! Любите кино, развлекайтесь. Заботьтесь о своей семье, о близких. Это самое главное, наша база. Так что спокойствия вам и мира вашему дому!», - заявил он.
Подводя итоги минувшего года, Бронзит отметил, что считает его насыщенным в профессиональном плане, так как помимо оглушительно успешного проекта «Лунтик», он закончил работу над еще одним фильмом.
«Кроме «Лунтика» в том году я со своим коллегой Димой Высоцким закончил фильм «На выброс». Рабочее название у него было «Мусор». Он тоже должен был выйти в этом году, но теперь, очевидно, выйдет уже в следующем. В этом смысле год был плодотворным, как никогда, потому что два полнометражных фильма за один год – это серьезно. Так что было весело. Работа, как говорится, замечательна тем, что отвлекает от дурных мыслей. Мир неспокоен, нас трясет в космическом пространстве. Постоянное чувство тревоги за все и всех просто не дает расслабиться. Что касается «Лунтика», то он был ожидаем публикой. И самое главное, что она не разочаровалась, и фильм даже превзошел их ожидания. Мы очень довольны результатом. Сборы составили 507 миллионов. Этот тот редкий случай в российском кинематографе, когда люди сходили на него по три-четыре раза», - поделился он.
Ранее музыкант и композитор Юрий Лоза в беседе с НСН поделился, что главная его задача на будущий год - это сохранить творческую энергию и здоровье.
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