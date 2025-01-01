«Берегите нервы!» Мультипликатор Бронзит пожелал россиянам смотреть спокойное и доброе кино

Подводя итоги минувшего года, Бронзит отметил, что считает его насыщенным в профессиональном плане, так как помимо оглушительно успешного проекта «Лунтик», он закончил работу над еще одним фильмом.

«Кроме «Лунтика» в том году я со своим коллегой Димой Высоцким закончил фильм «На выброс». Рабочее название у него было «Мусор». Он тоже должен был выйти в этом году, но теперь, очевидно, выйдет уже в следующем. В этом смысле год был плодотворным, как никогда, потому что два полнометражных фильма за один год – это серьезно. Так что было весело. Работа, как говорится, замечательна тем, что отвлекает от дурных мыслей. Мир неспокоен, нас трясет в космическом пространстве. Постоянное чувство тревоги за все и всех просто не дает расслабиться. Что касается «Лунтика», то он был ожидаем публикой. И самое главное, что она не разочаровалась, и фильм даже превзошел их ожидания. Мы очень довольны результатом. Сборы составили 507 миллионов. Этот тот редкий случай в российском кинематографе, когда люди сходили на него по три-четыре раза», - поделился он.

Ранее музыкант и композитор Юрий Лоза в беседе с НСН поделился, что главная его задача на будущий год - это сохранить творческую энергию и здоровье.

