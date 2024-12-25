Земфира поздравила с Рождеством новой песней Dramatique

Певица опубликовала пост, в котором оставила ссылку на новую композицию, доступную на всех музыкальных сервисах.

Авторами проекта «Земфира от Луки» является сама певица и её племянник Артур Рамазанов (он же - Лука). В Dramatique Земфира отвечала за текст и вокал, Артур - за музыку, продюсирование, гитару, бас и клавиши.

Земфира ранее делилась планами издать до конца 2024 года собственный авторский альбом. Однако позже она рассказала, что пока "не чувствует потребности" в этом, так что возможный релиз "переехал" на следующий год. В концертных планах певицы январское выступление в Дубае.

В октябре Земфира представила клип на лайв-версию песни «Любовь как случайная смерть», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

