Земфира поздравила с Рождеством новой песней Dramatique
Российская исполнительница Земфира (признана в РФ иноагентом) в рамках проекта «Земфира от Луки» поздравила слушателей с Рождеством новой песней Dramatique.
Певица опубликовала пост, в котором оставила ссылку на новую композицию, доступную на всех музыкальных сервисах.
Авторами проекта «Земфира от Луки» является сама певица и её племянник Артур Рамазанов (он же - Лука). В Dramatique Земфира отвечала за текст и вокал, Артур - за музыку, продюсирование, гитару, бас и клавиши.
Земфира ранее делилась планами издать до конца 2024 года собственный авторский альбом. Однако позже она рассказала, что пока "не чувствует потребности" в этом, так что возможный релиз "переехал" на следующий год. В концертных планах певицы январское выступление в Дубае.
В октябре Земфира представила клип на лайв-версию песни «Любовь как случайная смерть», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Земфира поздравила с Рождеством новой песней Dramatique
- Орбан намекнул на возможное окончание конфликта вокруг Украины в 2025 году
- Бастрыкин поручил проверить сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей
- Кнайсль: Европа не восприняла сигнал испытания «Орешника»
- СМИ: США чуть снова не сбили свой истребитель над Красным морем
- Власти Умани передали демонтированный танк Т-34 украинской армии
- В Анапе на пляже обнаружены загрязненные мазутом мешки из-за небрежности техники
- Украина продлила срок бронирования от мобилизации на месяц из-за кибератаки
- Крупные российские банки снизили ставки по вкладам после решения ЦБ
- Хирург Тищенко приговорен к четырем годам колонии за финансирование экстремизма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru