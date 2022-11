Бэнкси выиграл спор об использовании прав на товарный знак

Английский художник стрит-арта Бэнкси выиграл многолетний спор об использовании прав на товарный знак, связанный с его работой 2003 года «Laugh Now But One Day We’ll Be in Charge» - «Можете смеяться, но однажды к власти придем мы». Об этом сообщает зарубежная пресса.

Он обжаловал постановление ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза, который указывал на то, что невозможно однозначно определить владельца прав уличных произведений. Причиной являлся тот факт, что художник сохраняет анонимность, несмотря на то, что регистрирует свои работы как товарные знаки.