Бэнкси выиграл спор об использовании прав на товарный знак
Английский художник стрит-арта Бэнкси выиграл многолетний спор об использовании прав на товарный знак, связанный с его работой 2003 года «Laugh Now But One Day We’ll Be in Charge» - «Можете смеяться, но однажды к власти придем мы». Об этом сообщает зарубежная пресса.
Он обжаловал постановление ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза, который указывал на то, что невозможно однозначно определить владельца прав уличных произведений. Причиной являлся тот факт, что художник сохраняет анонимность, несмотря на то, что регистрирует свои работы как товарные знаки.
За последние несколько лет он потерял права как минимум на девять работ. Юрлицо Бэнкси Pest Control Office зарегистрировало товарный знак в июне 2019 года. Однако затем британский производитель открыток Full Color Black, выпускающий товары с изображениями работ Бэнкси, оспорил регистрацию знака, утверждая, что тот «не обладает достаточными отличительными чертами» и зарегистрирован «недобросовестно».
В том же году был открыт официальный магазин Бэнкси в Лондоне, но он так и не заработал: это было концептуальное решение. Бэнкси назвал проект с магазином единственным способом защитить себя от посягательств на авторское право.
По мнению юристов, британский художник может продолжать скрывать личность. Адвокаты производителя открыток заявили, что обжаловать решение не будут, а дождутся следующих шагов художника.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», настоящее имя и происхождение Бэнкси неизвестны, вокруг его биографии в обществе ведётся много споров. Есть версия, что под псевдонимом скрывается Робин Ганнингем, уроженец города Йейт, расположенного неподалеку от Бристоля.
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