Бэнкси выиграл спор об использовании прав на товарный знак

За последние несколько лет он потерял права как минимум на девять работ. Юрлицо Бэнкси Pest Control Office зарегистрировало товарный знак в июне 2019 года. Однако затем британский производитель открыток Full Color Black, выпускающий товары с изображениями работ Бэнкси, оспорил регистрацию знака, утверждая, что тот «не обладает достаточными отличительными чертами» и зарегистрирован «недобросовестно».

В том же году был открыт официальный магазин Бэнкси в Лондоне, но он так и не заработал: это было концептуальное решение. Бэнкси назвал проект с магазином единственным способом защитить себя от посягательств на авторское право.

По мнению юристов, британский художник может продолжать скрывать личность. Адвокаты производителя открыток заявили, что обжаловать решение не будут, а дождутся следующих шагов художника.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», настоящее имя и происхождение Бэнкси неизвестны, вокруг его биографии в обществе ведётся много споров. Есть версия, что под псевдонимом скрывается Робин Ганнингем, уроженец города Йейт, расположенного неподалеку от Бристоля.