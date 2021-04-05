Камбербэтч намерен «умолять» Байдена о закрытии Гуантанамо

В Великобритании 1 апреля состоялась премьера фильма «Мавританец», снятого по книге-автобиографии Мохаммеда Ульд Слахи «Дневник Гуантанамо».

Актер Бенедикт Камбербэтч признался, что после прочтения мемуаров Слахи долго не мог выкинуть их из головы, так и возникла идея создать фильм, пишет NME.

«Я убежден, что в современном мире нет места для тюрьмы Гуантанамо», - приводит издание слова актера.

Журналисты спросили Камбербэтча, надеется ли он, что президент США Джо Байден закроет Гуантанамо.

«Надеюсь? Я намерен умолять его об этом», - сказал актер.

По его словам, это самая дорогая в содержании тюрьма в мире, которая не приносит никаких результатов, кроме нарушения прав человека. В свободном мире людей не могут задерживать, пытать, использовать эти признания в суде, продолжает актер.

«На мой взгляд, там уже пострадало достаточно людей», - заключил Камбербэтч.



Мохаммеда Ульд Слахи был задержан американскими властями после событий 11 сентября. Он пробыл в Гуантанамо 14 лет без предъявления обвинений и подвергался расширенным методам допроса. Российская премьера фильма состоялась 18 февраля 2021 года.

