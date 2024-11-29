Бен Аффлек залечивает душевные раны в компании бывшей жены

Американский актер и сценарист Бен Аффлек, находясь в состоянии бракоразводного процесса с певицей Дженифер Лопес, провел Рождество в компании своей прежней жены Дженнифер Гарнер и их общих троих детей, сообщает WomanHit.ru.

Дженнифер Лопес подала в суд заявление на расторжение брака с Беном Аффлеком

Они вместе приняли участие в благотворительной акции, надев одинаковые фартуки, помогли накормить более 2000 бездомных Лос-Анджелеса.

Бывшие супруги казались вновь счастливыми. Бен был бодр и весел, а не выглядел изнуренным, как на протяжении последних месяцев.

Ранее Дженнифер Лопес из-за развода начала тратить по $100 тысяч в день, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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