Бен Аффлек залечивает душевные раны в компании бывшей жены

Они вместе приняли участие в благотворительной акции, надев одинаковые фартуки, помогли накормить более 2000 бездомных Лос-Анджелеса.

Бывшие супруги казались вновь счастливыми. Бен был бодр и весел, а не выглядел изнуренным, как на протяжении последних месяцев.

Ранее Дженнифер Лопес из-за развода начала тратить по $100 тысяч в день, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

