Бекмамбетов снимет триллер с Крисом Праттом
Режиссер Тимур Бекмамбетов снимет новый научно-фантастический триллер Mercy («Милосердие»), главную роль в нем сыграет звезда супергеройского фильма «Стражи галактики» Крис Пратт. Об этом пишет Deadline.
По данным издания, к производству картины готовится Amazon MGM Studios, начало работы запланировано на весну. Продюсером фильма выступит Чарльз Ровен («Отряд самоубийц», «Чудо-женщина», «Оппенгеймер»). Сценарий к триллеру написал Марко Ван Белль.
Действие картины будет происходить в недалеком будущем. Пратт сыграет детектива, которого обвинили в насильственном преступлении, и мужчине предстоит доказать свою невиновность.
Ранее стало известно, что Тимур Бекмамбетов работает над фильмом об искусственном интеллекте, пишет RT.
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