Бекмамбетов снимет триллер с Крисом Праттом

По данным издания, к производству картины готовится Amazon MGM Studios, начало работы запланировано на весну. Продюсером фильма выступит Чарльз Ровен («Отряд самоубийц», «Чудо-женщина», «Оппенгеймер»). Сценарий к триллеру написал Марко Ван Белль.

Действие картины будет происходить в недалеком будущем. Пратт сыграет детектива, которого обвинили в насильственном преступлении, и мужчине предстоит доказать свою невиновность.

Ранее стало известно, что Тимур Бекмамбетов работает над фильмом об искусственном интеллекте, пишет RT.

