Бейонсе выпустила новый альбом Cowboy Carter

Работа стала восьмой студийной пластинкой артистки. Кроме того, альбом Cowboy Carter — вторая часть трилогии Бейонсе Renaissance.

Пластинка посвящена кантри-тематике. В альбом вошли 27 треков, в записи которых участвовали в том числе Майли Сайрус, Фаррелл Уильямс, Post Malone.

Ранее новый альбом выпустила певица Дженнифер Лопес. Работа This Is Me… Now вышла в феврале, напоминает телеканал «360».