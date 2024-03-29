Бейонсе выпустила новый альбом Cowboy Carter
29 марта 202408:18
Американская певица Бейонсе выпустила новый альбом Cowboy Carter, он доступен на музыкальных сервисах.
Работа стала восьмой студийной пластинкой артистки. Кроме того, альбом Cowboy Carter — вторая часть трилогии Бейонсе Renaissance.
Пластинка посвящена кантри-тематике. В альбом вошли 27 треков, в записи которых участвовали в том числе Майли Сайрус, Фаррелл Уильямс, Post Malone.
Ранее новый альбом выпустила певица Дженнифер Лопес. Работа This Is Me… Now вышла в феврале, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru