Ленни Кравиц представил песню «Human» с нового альбома

На шоу Джимми Фэллона исполнитель рассказал, что песня «Human» призывает людей «не стесняться самих себя и жить собственной правдой». Также он исполнил новый трек.

Кроме того, Кравиц заявил, что большую часть инструментальных партий к «Human» он записал самостоятельно, кроме партии электрогитары - её исполнил его давний партнёр Крейг Росс.

Свою новую пластинку «Blue Electric Light» исполнитель описал, как «праздник, жизнь, человечность, любовь, сексуальность, чувственность, духовность».

Ранее Кравиц получил именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Он отметил, что самое главное - это присутствие в этот момент большого количества людей, которые прошли этот путь вместе с ним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».