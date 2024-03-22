Ленни Кравиц представил песню «Human» с нового альбома

Американский певец выпустил новую песню «Human». Она войдёт в его новый альбом «Blue Electric Light», который выйдет 24 мая.

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На шоу Джимми Фэллона исполнитель рассказал, что песня «Human» призывает людей «не стесняться самих себя и жить собственной правдой». Также он исполнил новый трек.

Кроме того, Кравиц заявил, что большую часть инструментальных партий к «Human» он записал самостоятельно, кроме партии электрогитары - её исполнил его давний партнёр Крейг Росс.

Свою новую пластинку «Blue Electric Light» исполнитель описал, как «праздник, жизнь, человечность, любовь, сексуальность, чувственность, духовность».

Ранее Кравиц получил именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Он отметил, что самое главное - это присутствие в этот момент большого количества людей, которые прошли этот путь вместе с ним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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