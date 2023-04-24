Бедрос Киркоров прокомментировал слухи о новом браке

«Она просто помогает. Олеся ни на что не претендует», – сказал музыкант.

Она также подтвердила, что между ней и Киркоровым-старшим нет никаких отношений, и призналась, что они познакомились на концерте у Филиппа, а потом случайно встретились в поликлинике.

Ранее Бедрос Киркоров назвал Михаила Горбачева «самым большим предателем в руководстве страны», сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

