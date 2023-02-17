СМИ сообщили об улучшении состояния Бедроса Киркорова
17 февраля 202315:59
Состояние отца Филиппа Киркорова Бедроса улучшилось. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что 90-летнему артисту сделали пункцию плевральной полости. У Киркорова-старшего уменьшилась одышка и стабилизировалось давление.
Сейчас он переведен в кардиологическое отделение, его состояние оценивается как средней тяжести.
Бедроса Киркорова госпитализировали 9 февраля после жалобы на затрудненное дыхание и низкое давление.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+15 359 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 245 / сут.
- В Госдуме предложили закрепить социальный статус бойцов ЧВК
- Совладельца банка «Балтика» Олега Власова посадили на 17 лет
- В посольство РФ в Румынии отправили подозрительный конверт
- Патриарх Кирилл встретился с главой приходов Юго-Восточной Азии
- Берлин отказался передавать Киеву американские системы ПВО Patriot
- Путин назвал Миллера Соловьем-разбойником и вызвал на татами
- Путин подписал закон о соцподдержке вдов погибших военных
- Землетрясение магнитудой 5,0 произошло около Курильских островов
- Медведев заявил, что Зеленскому не надо будет вести никаких переговоров
- Россиянам рассказали, как распознать вирус в компьютере
17 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru