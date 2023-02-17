СМИ сообщили об улучшении состояния Бедроса Киркорова

Состояние отца Филиппа Киркорова Бедроса улучшилось. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что 90-летнему артисту сделали пункцию плевральной полости. У Киркорова-старшего уменьшилась одышка и стабилизировалось давление.

Сейчас он переведен в кардиологическое отделение, его состояние оценивается как средней тяжести.

Бедроса Киркорова госпитализировали 9 февраля после жалобы на затрудненное дыхание и низкое давление.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Филипп КиркоровЗдоровье
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