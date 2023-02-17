СМИ сообщили об улучшении состояния Бедроса Киркорова

Отмечается, что 90-летнему артисту сделали пункцию плевральной полости. У Киркорова-старшего уменьшилась одышка и стабилизировалось давление.

Сейчас он переведен в кардиологическое отделение, его состояние оценивается как средней тяжести.

Бедроса Киркорова госпитализировали 9 февраля после жалобы на затрудненное дыхание и низкое давление.

