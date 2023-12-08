«Изумительная!»: Немоляева и Басилашвили поздравили Фрейндлих с днем рождения
Алиса Фрейндлих — изумительная актриса и умнейший, интереснейший человек, сказала НСН Светлана Немоляева.
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отмечает свой день рождения 8 декабря. Ее коллега по цеху, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, рассказала НСН о многолетней дружбе с именинницей и поздравила ее с праздником.
«Алиса Фрейндлих — совершенно изумительная актриса. Я ее очень люблю и была счастлива, что попала вместе с ней в одну команду к Эльдару Рязанову в “Служебный роман”. Я видела очень много ее спектаклей. Мы примерно одного возраста, и в начале нашей театральной деятельности мы даже играли в одном спектакле — “Время любить” Бориса Ласкина. Это милая любовная комедия, которая шла и в Питере, и в Москве, я даже ездила смотреть спектакль с участием Фрейндлих. Она была очаровательна. С той поры я ее запомнила. Конечно, мы с ней очень хорошо знакомы, когда видимся, очень счастливы друг друга видеть, потому что наши души находятся на одной волне. Я ее от всего сердца поздравляю и желаю, конечно, здоровья, счастья в семье, любви детей и внуков. В театре и так ее любят: она — явление в нашей театральной среде, не только замечательная актриса, но и умнейший, интереснейший человек», — сказала Немоляева.
К поздравлениям присоединился и Народный артист России Олег Басилашвили.
«С радостью поздравляю Алису Бруновну с днем рождения. Дай Бог ей долгих и здоровых лет жизни и новых творческих успехов. Я искренне ее люблю, восхищаюсь ее талантом и желаю всего самого хорошего ей и ее близким», — заявил артист.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Фрейндлих орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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