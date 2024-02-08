Актер Басилашвили отказался смотреть новую экранизацию «Мастера и Маргариты»
Народный артист СССР Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в легендарном мини-сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года Владимира Бортко считает, что новая экранизация не имеет ничего общего с произведением Михаила Булгакова. Об этом он сообщил изданию «Абзац».
«Я предварительно прочел множество рецензий о том, как смонтирован этот фильм, как снят. Мне кажется, что это самостоятельное художественное произведение и оно уж точно не имеет никакого отношения к Михаилу Афанасьевичу Булгакову», — пояснил актер.
Он также добавил, что не планирует тратить время на просмотр картины.
Ранее советский и российский актер театра и кино, народный артист России Александр Галибин, сыгравший Мастера в проекте Бортко, рассказал «Радиоточке НСН», что новая экранизация связана с романом Михаила Булгакова только персонажами, а остальное - полет фантазии режиссера картины Михаила Локшина. При этом фильм сам по себе сделан талантливо, однако все равно является калькой оригинала.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теннисист Медведев примет участие в Кубке Лейвера
- В селе Сушаны под Брянском нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ
- В Австралии поймали самую большую в мире золотую рыбку
- Актер Басилашвили отказался смотреть новую экранизацию «Мастера и Маргариты»
- Михалков получит более трех миллионов рублей за свой спектакль «12» в Красноярске
- Samsung в России получила чистую прибыль впервые с 2021 года
- Посол: Аргентина не подтвердила планы передать Киеву российские вертолеты
- ЦИК отказал Малинковичу и рекомендовал отказать Надеждину в регистрации на выборы
- МО РФ предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в мобилизацию
- Тайвань введёт запрет на экспорт в Россию 77 видов станков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru