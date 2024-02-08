Актер Басилашвили отказался смотреть новую экранизацию «Мастера и Маргариты»

Народный артист СССР Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в легендарном мини-сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года Владимира Бортко считает, что новая экранизация не имеет ничего общего с произведением Михаила Булгакова. Об этом он сообщил изданию «Абзац».

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«Я предварительно прочел множество рецензий о том, как смонтирован этот фильм, как снят. Мне кажется, что это самостоятельное художественное произведение и оно уж точно не имеет никакого отношения к Михаилу Афанасьевичу Булгакову», — пояснил актер.

Он также добавил, что не планирует тратить время на просмотр картины.

Ранее советский и российский актер театра и кино, народный артист России Александр Галибин, сыгравший Мастера в проекте Бортко, рассказал «Радиоточке НСН», что новая экранизация связана с романом Михаила Булгакова только персонажами, а остальное - полет фантазии режиссера картины Михаила Локшина. При этом фильм сам по себе сделан талантливо, однако все равно является калькой оригинала.

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ФОТО: РИА Новости
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