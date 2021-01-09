Басилашвили с коронавирусом выписали из больницы
Народный артист СССР Олег Басилашвили, у которого диагностировали коронавирус, продолжит лечение дома. Его выписали из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на Большой драматический театр (БДТ) имени Георгия Товстоногова.
Также известно, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих еще находится под наблюдением врачей больницы. По данным медиков, степень поражения легких актрисы уменьшилась, ее состоянии стабильное.
Напомним, Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом 25 декабря, а Басилашвили оказался в больницу с тем же диагнозом 2 января, пишет Газета.ru.
Ранее 9 января стало известно о госпитализации народной артистки России Лии Ахеджаковой из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на директора театра «Современник» Игоря Попова сообщают РИА Новости.
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