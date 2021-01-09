Басилашвили с коронавирусом выписали из больницы

Народный артист СССР Олег Басилашвили, у которого диагностировали коронавирус, продолжит лечение дома. Его выписали из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на Большой драматический театр (БДТ) имени Георгия Товстоногова.

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Также известно, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих еще находится под наблюдением врачей больницы. По данным медиков, степень поражения легких актрисы уменьшилась, ее состоянии стабильное.

Напомним, Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом 25 декабря, а Басилашвили оказался в больницу с тем же диагнозом 2 января, пишет Газета.ru.

Ранее 9 января стало известно о госпитализации народной артистки России Лии Ахеджаковой из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на директора театра «Современник» Игоря Попова сообщают РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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