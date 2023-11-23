Бари Алибасов рассказал, как познакомил Пугачеву с Киркоровым
Музыкант и продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов поделился, как познакомил певицу Аллу Пугачеву с ее экс-супругом певцом Филиппом Киркоровым. Об этом Алибасов рассказал в программе «Легенда» на RTVI.
По словам продюсера, знаменитости часто общались втроем. Алибасов рассказывал, «какой Филипп замечательный, хороший, красивый». Так Пугачева и Киркоров подружились и стали общаться.
«Я уже дальше-то не знаю, где, в какой постели, в какой позе они там друг к другу прислонялись, чтобы навеки стать вместе, этого не знаю ... Но я им сказал, я говорю: "Что вы мучаетесь-то, друг к другу в гости ходите? Поженитесь уже, да и все". Ну, они так и поженились», — вспомнил продюсер.
Между тем СМИ сообщили, что у Бари Алибасова обнаружили опухоль предстательной железы. Отмечается, что новообразование доброкачественное, музыканту предстоит операция, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru