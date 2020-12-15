Бари Алибасов переписал завещание на обезьяну Машу

После всех последних перипетий с покушением на жизнь и имущество известный продюсер Бари Алибасов окончательно разочаровался в своих родственниках, близком окружении и принял решение оставить наследство своему домашнему питомцу – обезьяне Маше. Об этом НСН сообщил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин, сославшись на адвоката Алибасова Романа Кандаурова.



«Я совместно с Бари Каримовичем прорабатываю алгоритм обеспечения достойного существования обезьяны продюсера в случае его кончины. Механизм возложения обязанностей по содержанию домашнего животного на исполнителя завещания (душеприказчика) предусмотрен гражданским законодательством, при условии выделения наследственного имущества для этих целей», – заявил адвокат Кандауров



Адвокату с продюсером необходимо решить не только юридические вопросы, но и вопросы, связанные с точным определением уровня жизни макаки Алибасова. Сколько и какой именно еды ей положено, какие именно процедуры по уходу, витамины, добавки, развлечения, безопасность.



«Мы плотно работаем с ветеринарами. Сейчас обезьяне 7 лет. Как известно, яванские макаки в неволе при должном уходе живут в среднем около 25 лет. Учитывая то, что Бари Алибасов принял решение завещать всё своё дорогостоящее имущество на содержание обезьяны, последней будет обеспечен очень достойный уход. В завещании уже предусмотрено, где будет проживать питомец после смерти своего хозяина, какая сумма денежных средств будет выделяться ежедневно на его питание, одежду, игрушки, ветеринаров, зоопсихолога», – рассказал адвокат

Ранее PR-директор музыкального продюсера Бари Алибасова раскрыл НСН подробности его передозировки виагрой.

