«Базар-вокзал!» Организаторы «Славянского базара» сорвали работу российских журналистов
На фестивале «Славянский базар» в белорусском Витебске организаторы не позволили ряду российских изданий освещать музыкальный праздник...
Одно из самых ярких культурных событий на постсоветском пространстве — традиционный XXXV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» — в этом году не обошелся без недоразумений. На этот раз жертвой организаторской неразберихи стала редакция НСН и целый ряд российских изданий: из-за тотальных запретов мы не смогли работать на фестивале и были вынуждены покинуть его досрочно. По словам спецкора НСН Светланы Ключкиной, редакция получила подтверждение аккредитации от МИД Белоруссии, однако по факту российских журналистов не допустили на церемонию открытия фестиваля.
«В 9 утра 14 июля мне пришло подтверждение аккредитации от пресс-службы МИД Белоруссии. В ведомстве заявили, что я могу поехать и снимать фестиваль. Я договорилась с артистами об интервью, поехала на открытие фестиваля, меня добавили в чаты, где организаторы общаются с журналистами. Но, когда я пришла на открытие международного пресс-центра, начался бюрократический "футбол": после утомительной беготни по удалённым стойкам регистрации выяснилось, что НСН в списках на церемонию открытия “Славянского базара” нет. А так как меня в списках нет, то и внести меня туда уже нельзя, и вообще, я не могу осуществлять деятельность на территории “Славянского базара”. Но, позвольте, дорогие друзья и союзники, зачем вы меня пригласили, подтвердив аккредитацию НСН? На этот вопрос в пресс-службе МИД лишь сообщили, что я могу работать на территории Белоруссии в эти дни. Но, видимо, “Славянский базар” в эти дни территорией Белоруссии не являлся, т.к. ни оргкомитет фестиваля, ни пресс-служба МИД республики, не смогли решить проблему, которую на всех мероприятиях всегда решает принимающая сторона», — рассказала спецкор НСН.
По словам Светланы Ключкиной, российских журналистов блокировали не только на открытии фестиваля, но и на других мероприятиях.
«Где-то российские СМИ просили выйти на улицу и мы вечно что-то сообщали, что пресс-центр открыт, а по факту он был открыт... Такая неразбериха и накладки бывают на многих мероприятиях, но тут изначально все было очень странно. Не давали записывать интервью со спикерами, не пускали даже на пресс-подходы. Такое ощущение, что организаторы перестраховывались везде, где только можно, при этом, у белорусских журналистов я таких проблем не наблюдала. Странно: зачем тогда выдавать аккредитацию и приглашать россиян, чтобы потом лишить нас возможности что-либо снимать, писать и так далее», — подчеркнула спецкор НСН.
Кульминацией этого бардака стало предложение редакции купить билет на фестиваль как обычному зрителю.
«Мне сказали, что я могу как гражданское лицо пойти и купить билет на церемонию открытия, я, было, согласилась, но мне уточнили, что вести при этом журналистскую деятельность мне запрещается. Это странная история и открытый непрофессионализм! Зачем подтвердили аккредитацию и позвали, если не смогли все довести до ума в своих регламентах и инструкциях», — возмутилась Светлана.По ее словам это стало последней каплей в чаше терпения, после чего редакция решила прервать работу на фестивале и вернуться обратно в Москву.
«Славянский базар» - фестиваль с непростой репутацией. В индустрии до сих пор вспоминают, как несколько лет назад организаторы заставляли артистов петь под фонограмму. Такое требование выдвинули всем участникам концертных программ. Большинство приглашенных в Витебск артистов согласились, но нашлись и те, кто искренне возмутился этим требованием. В их числе представители российской музыкальной сцены Дима Билан, Дина Гарипова, Полина Гагарина, Леонид Агутин.
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