Одно из самых ярких культурных событий на постсоветском пространстве — традиционный XXXV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» — в этом году не обошелся без недоразумений. На этот раз жертвой организаторской неразберихи стала редакция НСН и целый ряд российских изданий: из-за тотальных запретов мы не смогли работать на фестивале и были вынуждены покинуть его досрочно. По словам спецкора НСН Светланы Ключкиной, редакция получила подтверждение аккредитации от МИД Белоруссии, однако по факту российских журналистов не допустили на церемонию открытия фестиваля.

«В 9 утра 14 июля мне пришло подтверждение аккредитации от пресс-службы МИД Белоруссии. В ведомстве заявили, что я могу поехать и снимать фестиваль. Я договорилась с артистами об интервью, поехала на открытие фестиваля, меня добавили в чаты, где организаторы общаются с журналистами. Но, когда я пришла на открытие международного пресс-центра, начался бюрократический "футбол": после утомительной беготни по удалённым стойкам регистрации выяснилось, что НСН в списках на церемонию открытия “Славянского базара” нет. А так как меня в списках нет, то и внести меня туда уже нельзя, и вообще, я не могу осуществлять деятельность на территории “Славянского базара”. Но, позвольте, дорогие друзья и союзники, зачем вы меня пригласили, подтвердив аккредитацию НСН? На этот вопрос в пресс-службе МИД лишь сообщили, что я могу работать на территории Белоруссии в эти дни. Но, видимо, “Славянский базар” в эти дни территорией Белоруссии не являлся, т.к. ни оргкомитет фестиваля, ни пресс-служба МИД республики, не смогли решить проблему, которую на всех мероприятиях всегда решает принимающая сторона», — рассказала спецкор НСН.

По словам Светланы Ключкиной, российских журналистов блокировали не только на открытии фестиваля, но и на других мероприятиях.