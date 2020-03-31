Балет «Спящая красавица» установил рекорд на YouTube
Государственный Академический Большой театр России продолжил программу трансляций спектаклей «золотого фонда» балетом «Спящая красавица». Как отмечает ТАСС, об этом рассказал генеральный директор театра Владимир Урин.
Он подчеркнул, что за сутки видеозапись на YouTube собрала более 1,5 млн просмотров, и обошла культовое «Лебединое озеро». Его за первые 24 часа после публикации посмотрели 1,3 млн зрителей.
Урин напомнил, что очередная трансляция на официальном канале театра на YouTube запланирована на 1 апреля. Зрители увидят оперу Николая Римского-Корсакова «Царская невеста», 4 числа можно будет увидеть Пьера Лакотта «Марко Спада».
Добавим, все спектакли будут начинаться в 19:00 и будут доступны для просмотра в течение суток.
Ранее НСН писала, что Большой театр, в соответствии с указом мэра Москвы, отменяет все спектакли до 10 апреля.
Между тем, на большой музыкальной сцене Пермского театра оперы и балета появится постановка оперы Жоржа Бизе "Кармен", созданная режиссером и художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомолова. Об этом сообщает РИА Новости.
Премьера должна состояться в марте 2021 года. Богомолов будет работать над постановкой совместно с дирижером Филиппом Чижевским.
Опера станет первой работой режиссера на большой музыкальной сцене. По данным агентства, дебютом Богомолова на малой сцене была сценическая версия оратории Георга Фридриха Генделя "Триумф Времени и Бесчувствия". Постановка завоевала ряд наград, в том числе две "Золотые маски".
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