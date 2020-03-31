Балет «Спящая красавица» установил рекорд на YouTube

Государственный Академический Большой театр России продолжил программу трансляций спектаклей «золотого фонда» балетом «Спящая красавица». Как отмечает ТАСС, об этом рассказал генеральный директор театра Владимир Урин.

Он подчеркнул, что за сутки видеозапись на YouTube собрала более 1,5 млн просмотров, и обошла культовое «Лебединое озеро». Его за первые 24 часа после публикации посмотрели 1,3 млн зрителей.

Урин напомнил, что очередная трансляция на официальном канале театра на YouTube запланирована на 1 апреля. Зрители увидят оперу Николая Римского-Корсакова «Царская невеста», 4 числа можно будет увидеть Пьера Лакотта «Марко Спада».

Добавим, все спектакли будут начинаться в 19:00 и будут доступны для просмотра в течение суток.