Большой театр открыл продажу билетов на балет «Щелкунчик»

При этом минимальная стоимость билета в «полной категории» составила пять тысяч рублей, а билет по программе «Молодежный» для зрителей от 14 до 22 лет доступен за 1 250 рублей.

Стоимость билета по программам «Места низкой ценовой категории», «60 плюс» и «Пушкинская карта» составит пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича в конце декабря можно будет посмотреть на киноэкранах: 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00, передает «Радиоточка НСН».

