Большой театр открыл продажу билетов на балет «Щелкунчик»
Большой театр открыл продажу билетов на балет «Щелкунчик» на своем официальном сайте.
При этом минимальная стоимость билета в «полной категории» составила пять тысяч рублей, а билет по программе «Молодежный» для зрителей от 14 до 22 лет доступен за 1 250 рублей.
Стоимость билета по программам «Места низкой ценовой категории», «60 плюс» и «Пушкинская карта» составит пять тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича в конце декабря можно будет посмотреть на киноэкранах: 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00, передает «Радиоточка НСН».
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