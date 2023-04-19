Балет «Нуреев» сняли с репертуара Большого театра

Гендиректор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимир Урин заявил, что с репертуара был снят спектакль «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова, сообщает ТАСС.

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По его словам, это связано с законом о запрете ЛГБТ-пропаганды, так как спектакль подпадает под его действие.

«Как только закон был подписан, театром было принято решение этот спектакль с репертуара снять» - заключил Урин.

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Фото: facebook.com/bolshoitheatre
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