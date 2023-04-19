Балет «Нуреев» сняли с репертуара Большого театра

По его словам, это связано с законом о запрете ЛГБТ-пропаганды, так как спектакль подпадает под его действие.

«Как только закон был подписан, театром было принято решение этот спектакль с репертуара снять» - заключил Урин.

Ранее исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил создать структуру по приему жалоб на литературу с ЛГБТ-пропагандой.

