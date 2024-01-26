Балет Большого театра впервые выступил в Омане

Большой театр привез в Оман спектакль «Раймонда» в постановке Юрия Григоровича. В султанат приехали более 100 артистов. С собой они привезли 200 костюмов.

Выступление прошло на сцене Королевской оперы Маската. Ближайшие постановки запланированы на 26 и 27 января.

Ранее в беседе с NEWS.ru премьер Большого театра Денис Родькин призвал сделать билеты доступными для всех категорий зрителей, отмечает «Радиоточка НСН».

