Балет Большого театра впервые выступил в Омане
26 января 202420:38
Балетная труппа Большого театра впервые выступила на гастролях в Омане, сообщил телеканал «Россия-Культура».
Большой театр привез в Оман спектакль «Раймонда» в постановке Юрия Григоровича. В султанат приехали более 100 артистов. С собой они привезли 200 костюмов.
Выступление прошло на сцене Королевской оперы Маската. Ближайшие постановки запланированы на 26 и 27 января.
Ранее в беседе с NEWS.ru премьер Большого театра Денис Родькин призвал сделать билеты доступными для всех категорий зрителей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru