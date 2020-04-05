Футуристический сериал «Байки из «Петли» вышел на стриминговой платформе

Западные критики уже назвали проект перспективным, пишет «КоммерсантЪ».

В сериале заняты актеры Ребекка Холл и Джонатан Прайс. Режиссерскую работы выполнили Джоди Фостер и Эндрю Стэнтон.

Ранее НСН писала, что в компании Netflix заявили о создании фонда помощи сотрудникам, которые несут убытки из-за простоя производства теле- и кинопродукции. Размер фонда составил 100 млн долларов, сообщает компания на своем сайте. Съемочные группы, которые вынужденно приостановили работу, получат выплаты в размере двухнедельного заработка.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН посчитал убытки в кино из-за коронавируса.

«Что же мы будем с вами смотреть в кино? Индустрия кино уже понесла убытки в 7 миллиардов долларов. Если ситуация не улучшится, к маю эта цифра может вырасти до 17 миллиардов», – подчеркнул кинокритик.

